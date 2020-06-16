На сегодняшний день в стране 6901 человек прошли лечение и 423 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1949 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 489, медсестры – 773, фармацевты – 23, фельдшеры – 105, вспомогательный персонал – 558 человек. Состояние здоровья 403 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 984 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.