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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 16 июня 6901 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 16 июня 6901 человек излечились
16 июня
22:26 2020
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На сегодняшний день в стране 6901 человек прошли лечение и 423 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1949 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 489, медсестры – 773, фармацевты – 23, фельдшеры – 105, вспомогательный персонал – 558 человек. Состояние здоровья 403 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 984 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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