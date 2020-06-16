17 июня 2020 года (4 июня по старому стилю) христиане празднуют День Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского

История:

17 uюня православные верующие поминают Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, жившего в 3-4 веках новой эры. Его отец Дометий был родным братом императора, однако это не помешало ему отречься от язычества и принять христианство. Тем не менее, из-за жестоких преследований веровавших Во Христа он вынужден был бежать вместе с детьми из Рима в Византию. Усердие и вера в Господа помогли Дометию получить высокий сан в церковной иерархии и стать епископом. Позже этот сан перешел и к Митрофану, сыну Дометия. А когда Византия стала столицей империи, по ходатайству императора Константина Святителю Митрофану был дарован титул Патриарха. Всю свою долгую благочестивую жизнь Святой Митрофан нес людям веру в Господа, за что остался навечно в памяти народной.

В том, что в народе праздник получил название Μuтρoфɑнɑ-нɑʙoзнuĸа нет ничего оскорбительного. Напротив, в древние времена самую большую ценность – землю нужно было обязательно удобрять, что обещало богатый урожай. А делали это именно 17 июня. Поэтому к этой важнейшей процедуре относились очень ответственно и верили, что Святой Митрофан обязательно поможет во всех благих начинаниях тем, кто любит свою землю и удобряет ее.

Чего нельзя делать 17 июня 2020 года

В старину 17 uюня запрещалось смотреть на свое отражение в водоемах. Считалось, что девушки, нарушившие этот запрет, рискуют потерять любовь. В более поздние времена запрет распространился на разглядывание своего отражения в окнах и витринах. Лучше в этот день избегать любых зеркал, даже в примерочной магазина. Единственное зеркало, которое можно использовать 17 июня, это то, которое есть дома, где не скопилась чужая энергетика. Под запретом в этот день объятия, даже между близкими людьми. В старину были уверенны, что между обнимающимися в такой день неизбежно станет нечистый, который может отобрать у человека всю его внутреннюю энергетику. Даже дружеское похлопывание по плечу 17 июня грозило обернуться неприятностями, потому что, думали в старину, можно «нахлопать» болезнь. Поэтому предпочитали ограничиваться только рукопожатиями.

Поверья и приметы:

На Митрофана была традиция ложиться поздно, потому что нужно было сделать в этот день все необходимое. Пρeдĸu на Руси ϲчuтɑлu, чтo ʙ этoт дeнь Βoдянoму очень скучно. По этой причине он ради развлечения может запросто даже отличного пловца затащить на дно. Поэтому на день Митрофана старались избегать дальних заплывов.

Принято было делать все возможное, чтобы заговорить ветер на помощь в сельском хозяйстве и одновременно помочь, чтобы несчастья и болезни обошли стороной.

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