На сайте американского издания Popular Mechanics появилась статья, в которой специалисты дают советы соотечественникам о том, как правильно валить памятники.

Материал появился после того, как несколько борцов с расизмом пострадали при разрушении монументов. Предлагается два способа того как завалить непонравившуюся статую. Первый. Закрепить специальные ремни на голове или шее, и усилиями семидесяти человек в двух группах раскачать памятник вперед-назад. При этом надо соблюдать дистанцию, чтобы упавший “расист” кому-нибудь не нанес травмы. Второй. Набрать два ведра термитной смеси, закрепить их на лодыжках памятника и поджечь. Он упадет, когда основа расплавится.