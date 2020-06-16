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Газета "Кишиневские новости"

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Памятникопад шагает по планете

16 июня
18:41 2020
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На сайте американского издания Popular Mechanics появилась статья, в которой специалисты дают советы соотечественникам о том, как правильно валить памятники.

Материал появился после того, как несколько борцов с расизмом пострадали при разрушении монументов. Предлагается два способа того как завалить непонравившуюся статую. Первый. Закрепить специальные ремни на голове или шее, и усилиями семидесяти человек в двух группах раскачать памятник вперед-назад. При этом надо соблюдать дистанцию, чтобы упавший “расист” кому-нибудь не нанес травмы. Второй. Набрать два ведра термитной смеси, закрепить их на лодыжках памятника и поджечь. Он упадет, когда основа расплавится.

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