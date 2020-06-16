К финансовому благополучию стремится каждый. Судьба уже позаботилась о нас, подарив возможность зарабатывать на безбедную жизнь в разных сферах, нужно только вовремя понять, где в этой системе координат ваше место. А еще есть талисманы – предметы, способные аккумулировать нашу энергию и направлять ее в нужное русло. Они могут притягивать богатство и удачу, но очень важно, чтобы вы имели контакт с талисманом и верили в его возможности.

Какие же денежные талисманы нужно иметь каждому представителю знаков зодиака?

Знаки Огня

ОВНУ, которому покровительствует Марс, лучшим талисманом будет миниатюрная копия холодного оружия – клинка, охотничьего ножа, молота, кортика. Носить можно на цепочке.

Для ЛЬВА идеальный талисман – золотое обручальное кольцо или золотая монетка. Круглая форма кольца и монеты повторяют форму Солнца, которое покровительствует Львам.

СТРЕЛЬЦУ подойдут металлические предметы в форме подковы или звезды, в форме ящерки или кентавра, желательно, чтобы цвет талисмана был синим, фиолетовым или багровым.

Знаки Земли

ТЕЛЬЦУ, которому важно самоутвердиться, стоит приобрести или статуэтку какого-либо сильного животного – льва, слона, зубра, носорога, или подвеску, которую можно носить на шее или на руке.

Для ДЕВЫ отличным талисманом будет фигурка совы на рабочем столе. Кулон или брошь в форме совы, от природы мудрой и осторожной, может быть всегда при вас, аккумулируя энергию.

КОЗЕРОГУ необходима в качестве талисмана фигурка животного, лучше всего кота. Часто для победы Козерогу не хватает хитрости, фигурка хитрого кота может всегда висеть на цепочке на шее.

Знаки Воздуха

БЛИЗНЕЦАМ обязательно нужен ключик, который откроет для них дверь к благополучию. Маленький кулон в форме ключика из золота или серебра – лучший талисман.

ВЕСАМ удачу и достаток принесет талисман в виде хрустального ларца, это может быть и что-то под хрусталь. Главное, чтобы туда можно было поместить хоть одно ваше украшение.

ВОДОЛЕЮ нужен талисман, который убережет от бед. А кто справится с этой задачей лучше Ангела. Именно его фигурка из стекла, а лучше из хрусталя должна всегда находиться на прикроватном столике.

Знаки Воды

РАКУ обязательно повезет в финансовом плане, если при нем всегда будет подвеска, брошка или медальон, изображающий либо рака, либо краба. Хорошо бы и дома иметь такой талисман.

СКОРПИОНУ стоит приобрести фигурку в виде самого скорпиона, как вариант подойдут змея, лягушка, ящерица. Это станет мощным магнитом для денег. Особенно хороши они из прозрачных природных камней.

Для РЫБ идеально будет носить при себе подвеску, брелок или кулон в форме рыбок. Изготовлены они могут быть из хрусталя, стекла или драгметаллов. Ракушка в доме избавит вас от неудач.

Для достижения вами финансового благосостояния недостаточно просто приобрести талисман. Но на пути к достатку он способен в нужный момент отдать вам накопленную им силу. Но для того, чтобы это случилось, важны две вещи – ваш контакт с талисманом и ваша вера в его силу.