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Газета "Кишиневские новости"

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Что закупить на деньги от продажи офиса ДПМ и имущества Плахотнюка?

16 июня
00:06 2020
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Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил конфисковать имущество Влада Плахотнюка, а полученные от продажи средства пустить на борьбу с коронавирусом.

Об этом парламентарий написал в социальной сети. Предложение социалиста появилось после того, как парламентская группа Pro Moldova, возглавляемая фином Плахотнюка, Андрианом Канду, потребовала у правительства бесплатно обеспечить граждан защитными масками.

«Мы нашли решение – где взять деньги, несколько миллионов леев, для закупки защитных масок для всех жителей страны. Нужно конфисковать имущество всех замешанных в краже миллиарда! Это имущество, после того как оно станет собственностью государства, можно продать и закупить защитные маски», – написал депутат. Петру Бурдужа также предложил, чтобы бывший офис ДПМ был трансформирован в центр COVID-19.

«Неформальный офис Pro Moldova по ул. Армянской также можно переоборудовать в центр COVID-19. Эти предложения возникли в дискуссиях, которые ведут депутаты ПСРМ с гражданами страны», – заключил Бурдужа.

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