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Газета "Кишиневские новости"

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Почему кишиневцам рекомендуют гулять в немноголюдных местах?

Почему кишиневцам рекомендуют гулять в немноголюдных местах?
15 июня
23:36 2020
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В ходе оперативного заседания муниципальных служб генпримар столицы Ион Чебан сказал, что в каждом секторе города достаточно парков, скверов и аллей, чтобы гулять, соблюдая социальную дистанцию и не подвергая опасности заражения коронавирусом ни себя, ни окружающих. Он призвал жителей столицы использовать для прогулок зеленые зоны, в которых как можно меньше людей.

«Знаю, что многие критикуют нас за жесткие ограничительные меры, за запрет на прогулки в парках группами более 3 человек и на нахождение на детских и игровых площадках. Но мы вынуждены так поступать, потому что нас не слышат. Наши врачи измучены, число заболевших коронавирусом растет, в том числе среди детей, а мест в больницах все меньше», – заметил столичный градоначальник.

Ион Чебан также призвал горожан не ездить в общественном транспорте на Центральный рынок за килограммом черешни, а выбирать для совершения покупок ближайшие к дому рынки и сельскохозяйственные ярмарки, которые есть в каждом секторе.

Для контроля за ситуацией в столице генпримар попросил помощи со стороны полиции и армии.

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