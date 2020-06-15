На этой неделе ежедневно в Молдове может происходить 500-600 новых случаев заражения коронавирусом

Глава исполнительной власти сделал такое заявление и уточнил, что власти организуют еще 2000 мест в нескольких больницах страны, в том числе в Центре Moldexpo.

«К сожалению, на этой неделе мы ожидаем обновления антирекордов предыдущей недели. Последствия возобновления экономической деятельности мы будем ощущать и на этой неделе. У нас может быть зарегистрировано 500-600 новых случаев в день. В течение недели мы организуем еще 2 тысячи койко-мест, в том числе в центре Moldexpo», — сказал Кику.