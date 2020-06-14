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Газета "Кишиневские новости"

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Как лидер Pro Moldova Канду умудрился сделать подлог фотографий…

Как лидер Pro Moldova Канду умудрился сделать подлог фотографий…
14 июня
13:21 2020
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Пользователи интернета жестко высмеяли незадачливого политика Андриана Канду, который в сообщении о первом вале депортаций из Молдовы вместо исторических снимков по теме разместил фото, где запечатлена отправка евреев в нацистский концлагерь.

Странно, что мнящий себя интеллектуалом политик так глупо подставился. Впрочем, Канду некогда разбираться в исторических деталях. Его ежедневно подгоняет из-за океана спонсор и соратник, мечтающий вернуться и восстановить в стране былой беспредел, в котором такие, как Канду, чувствуют себя как рыба в воде. Но время неумолимо оставляет им все меньше шансов. Вот и приходится спешить. Ведь именно благодаря неимоверной быстроте в свое время удалось провернуть кражу миллиарда. Впрочем, похоже, что на этот раз у них ничего не выйдет: уж, коль скоро, с таким простым делом, как подбор фото, не справились, все остальные их потуги точно обречены на провал.  

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