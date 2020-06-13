14 июня 2020 года (1 июня по старому стилю) христиане чтят память Мученика Иустина Философа.

Итория:

Мученик Иустин жил во 2 веке в Самарии (ныне территория Израиля). Рожденный в семье язычников, он с детства тянулся к наукам, а познав распространенные философские течения того времени, понял, что к истине его может привести находившееся тогда под запретом, христианство. К тому времени ему повстречался старец, поведавший Иустину глубину сущности учения Христа. Это произвело столь сильное впечатление на 30- летнего Иустина, что он крестился и начал сам проповедовать среди язычников Евангелие. Сила убеждения в нем была столь значительной, что он сумел многих приобщить к праведной вере и даже убедить правителя Антонина Пия частично смягчить гонения против христиан. Однако авторитет Иустина стал предметом зависти окружения правителя, и его оклеветали, что послужило причиной заточения невинного в тюрьму. Там его вместе с еще 8 сторонниками подвергли тяжелым пыткам, а когда поняли, что заставить отказаться от веры во Всевышнего никого из них невозможно, всех казнили. Мощи мученика Иустина ныне пребывают в одном из храмов Рима.

Чего нельзя делать 14 июня 2020 года

В старину говорили, что 14 июня нужно особенно строго придерживаться примет. Например, повальное увлечение в те времена большинством людей оберегами, амулетами, в этот день строго ограничивалось. Считалось, что 14 июня ни в коем случае нельзя что-либо из этих предметов брать от кого-нибудь или изготавливать самому. По поверью, нарушение такого запрета могло не только не уберечь от опасности, но наоборот, привести к несчастью. Нельзя было в этот день отказывать близкому человеку в просьбах извинить за допущенные ошибки. Чтобы в семье было счастье, вечер этого дня нужно было провести в кругу близких.

Поверья и приметы:

14 июня в старину собирали лечебные травы. Эта традиция сохранилась и поныне. Многие травники считают, что, например, всем известная ромашка, собранная 14 июня, обладает самыми лучшими свойствами.

В прежние времена крестьяне по направлению ветра определяли погоду и будущее урожая. Ветер, дующий на Устинов день с Севера, или Запада, означал перемену погоды, а вот с Востока сулил нездоровье.

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