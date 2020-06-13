Фамилии, имена и отчества достаются каждому из нас от родителей. Иногда такие подарки не находят отклика у подросшего ребенка, и на каком-то этапе человек принимает решение сменить фамилию или имя. Проходят ли такие перемены бесследно?

Прежде чем менять свое уже привычное имя, попробуйте произвести несложные математические манипуляции и выяснить, чем вы уже обладаете и что вы получите в новых реалиях.

Как же просчитать цифру своего имени? Это довольно просто. В таблице, приведенной ниже, вы увидите 9 цифр, под каждой цифрой прячутся 3-4 буквы. Зная это сочетание, вы разбираете имя на буквы и под каждой буквой пишете, соответствующую ей цифру. Затем цифры складываете и получаете, как правило двухзначное число, две цифры которого также надо прибавить. Так мы получаем число нашего имени. Например, имя АННА: А – 1, Н – 6. Прибавляем: 1+6+6+1=14. Цифры ответа складываем между собой: 1+4=5. 5 – это цифра имени Анна.

Значение цифры имени:

1 – Ваши сильные стороны – целеустремленность и амбициозность. Хорошие руководители, так как самостоятельны, полны энергии, уверены в своих силах.

Слабые стороны: Упрямы и переменчивы в настроениях, авторитаризм и агрессия порой сносит «крышу».

2 – Сильные стороны – дипломаты по природе своей. Искренность и дар убеждения помогают в решении любых вопросов. Миротворцы.

Слабые стороны: Педанты, порой впадающие в крайности. Частенько занудны с завышенной самооценкой.

3 – Сильные стороны – жизнелюбие и оптимизм. Талантливы и красноречивы. Обладатели тонкого художественного вкуса и развитой интуиции.

Слабые стороны: Непоследовательны, болтливы, не ставят целевых установок, любят «разносить новости».

4 – Сильные стороны – решительность и практичность. Всегда хорошо воспитаны. Главные моральные ценности проносят через всю жизнь.

Слабые стороны: Слабо развитое воображение, консерватизм, медлительность и мелочность. Боятся перемен.

5 – Сильные стороны – энергичность и любознательность. Находчивые и талантливые, умеют быстро принимать решения. Отличные управленцы.

Слабые стороны: Излишняя нервозность, вспыльчивость и импульсивность. Критиканы. Бывают резки.

6 – Сильные стороны – честность и любовь к гармонии. Приверженцы традиционных ценностей, создающие крепкие семьи. Гуманисты.

Слабые стороны: Слабость к лести. Упрямы, часто недовольны жизнью. Излишне медлительны.

7 – Сильные стороны – интеллект и независимость. Главная ценность – растущие откуда нужно руки. Способность изобрести что угодно и внедрить это в жизнь, приложив руки.

Слабые стороны: гордость и любовь к спорам. А еще подозрительность и частое самокопание.

8 – Сильные стороны – Волевые качества и целеустремленность. Сильные и энергичные, самодостаточные и авторитетные. Отличные руководители.

Слабые стороны: Тщеславие и стремление к власти. Порой слишком активны и очень любят деньги. Редко способны на большое чувство.

9 – Сильные стороны – Удачливость, в том числе в финансах. Жить по законам Божьим для них норма, потому любовь и милосердие – это их воздух.

Слабые стороны: Эгоизм и склонность к депрессиям. Бывают расточительны. Для них очень важна похвала со стороны.