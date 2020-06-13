В ходе программы «Президент отвечает» глава государства прокомментировал ситуацию, складывающуюся в парламенте. Он отметил, что «цена» перебежчиков уже превысила миллион, а нынешний лидер демократов Павел Филип обратился по поводу попыток подкупа своих коллег к следственным органам.

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«Это не имеет ничего общего с деятельностью правительства Кику или с деятельностью Додона. Они хотят вытащить еще трех-четырех депутатов и сказать, что у них новое большинство, хотя никто с ними большинство формировать не собирается. Я уверен, что Санду и Нэстасе хватит мудрости не связываться с бандитами. Но цель – якобы сформировать большинство и надавить на судей, чтобы они не выносили решения по делу Плахотнюка, по делам о краже миллиарда и аэропорта. Мафия и бандиты хотят дестабилизировать ситуацию, а некоторые слабохарактерные депутаты берут деньги и идут туда, – сказал он. – Плахотнюк шантажирует, в том числе судей, ведущих мое дело, тем, что ПСРМ вот-вот создаст коалицию с Майей Санду. Однако нет ни единого варианта, при котором кто-то сможет сделать что-либо, обойдя социалистов, президента и спикера. Ещё раз скажу очень четко – мы с бандитами переговоров не ведем. Мы начали в прошлом году войну с вами, и на этом все переговоры закончились. Неважно, что вы вбросите, чем будете шантажировать – меня это не интересует. Я уже год рискую и пойду до конца, независимо от того, чего мне это будет стоить», – подчеркнул Игорь Додон. Он предупредил: если правые согласятся на коалицию Санду-Плаха-Канду-Шор, все они неминуемо пойдут ко дну. «Это закончится очень плохо для вас, не для нас. У нас крепкая команда, мы готовы к любому сценарию. Президент не уйдет в отставку, спикер тоже, фракцию социалистов вы не разъедините, в районах у нас 21 председатель из 35, структуры организованы. Хотите начать это – давайте начнем. Тогда вы увидите следующий сценарий», – заключил глава государства.

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