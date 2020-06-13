В рамках программы «Президент отвечает» глава государства прокомментировал принятую накануне парламентом декларацию об осуждении «политического туризма». Глава государства отметил, что подобный документ был принят законодательным органом впервые. Президент выделил самое важное положение декларации: в ней от имени партий сказано о том, что они не намерены создавать правительство с перебежчиками.

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«Это четкий сигнал Шору, Канду и всей этой группе, что с ними никто не намерен создавать правительство. И за это голосовали партии Санду и Нэстасе. Теперь я хочу увидеть, как они вместе с этими перебежчиками подпишут документ, чтобы передать мне, президенту, и чтобы я назначил какого-то премьера. Вы сами вчера голосовали за то, что не будете этого делать. Вот посмотрим, насколько вы принципиальны. Или через месяц, когда купите еще два депутата, думаете, что придете и скажете, что не это имели в виду? Вы за это уже проголосовали», – сказал Додон.

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Президент объявил, что в скором времени выступит с законодательной инициативой, чтобы сделать более сложным выход депутатов из фракций, сформированных по результатам парламентских выборов. «Политический туризм» нужно остановить. Если мы этого не сделаем, у нас в парламенте всегда будут эти «игры». В этом парламенте около 15 человек – 12-13% депутатов – уже «перепродались», перешли в другие партии. Этот парламент уже не соответствует итогам выборов прошлого года. Его нужно распустить, пойти на новые выборы, чтобы было прямое голосование людей за конкретные партии. Но до этого следует принять изменения в законе, чтобы таких явлений больше не было. Иначе мы всегда будем бороться то с Плахотнюком, то с Канду, Шором и другими», – выразил уверенность глава государства.

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