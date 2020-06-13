В очередном выпуске видеоплатформы «Президент отвечает» Игорь Додон ответил на вопрос: почему так резко выросло число больных коронавирусом. По его словам, наибольшую угрозу распространения вируса представляет общественный транспорт.

«За последние дни был зарегистрирован антирекорд и не только в Молдове, но и во всем мире. Потому что были сняты ограничения. Потому что молдаване не следуют советам врачей, набиваются в маршрутки, как шпроты в банки. Когда полиция пытается высадить людей, чтобы не набивали транспорт, они говорят, что полиция плохая, штрафует людей. У нас, у молдаван, так. Когда власти пытаются затянуть гайки, все начинают критиковать Кику, Додона, полицию», – сказал глава государства.

Читайте также: 5 июня откроет коридор затмений, который изменит вашу жизнь навсегда

Кроме того, президент выразил мнение, что сыграло роль и массовое тестирование людей. «Тесты проводят не только тем, у кого есть симптомы. Сейчас тесты делают всем желающим. Знаете, как у нас это делается: вчера я был на рынке, кто-то чихнул на меня, пойду-ка я проверю, – сказал Додон. – Тем не менее, ситуация не вышла из-под контроля. Сейчас мы больше подготовлены, чем в начале эпидемии. Я побывал в 20-25 больницах разных районов страны. И, судя по тому, что там увидел, врачи подготовлены. Есть защитные средства, врачи знают, как реагировать. Есть койки для больных коронавирусом. Пока правительство справляется».

Читайте также: Подарок судьбы: в какой день недели вы родились?

По словам президента, уже невозможно решать проблему эпидемии, останавливая экономику и вводя штрафы. «Да, некоторые решения необходимо принять. Где самый большой риск заразиться? В общественном транспорте. Да, мы можем задействовать больше полицейских, чтобы они не позволяли большое скопление людей в общественном транспорте. Или, может, вновь остановить работу транспорта на определенное время. Но остановить экономическую деятельность — думаю, что на нынешнем этапе в этом нет необходимости», — заявил глава государства.

Читайте также: Законы Вселенной, способные изменить вашу жизнь навсегда

Подарок судьбы: какие черты дарит час вашего рождения

Что обещает Павел Глоба всем знакам зодиака на неделе с 15 июня 2020