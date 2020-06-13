Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан, отметив при этом, что, согласно прогнозам экспертов, ситуация ухудшится в ближайшее время.

«На момент проведения экспертизы – с ноября 2019 по март 2020 года – на всем бульваре Штефана чел Маре было зафиксировано 1752 метра борозд, около 4800 метров поперечных и продольных трещин, слой асфальта местами стал неравномерным. Это произошло из-за неправильно подобранного состава асфальта. С этим составом работать было легче и быстрее. Склонен думать, что это делалось преднамеренно, учитывая, что данная компания ремонтировала и другие дороги в столице», – заметил Чебан.

Генпримар заявил, что отчет по экспертизе ремонта бульвара Штефана чел Маре будет направлен и в Генпрокуратуру.

«Ответственными за ремонт бульвара были и компания-подрядчик, и иностранная компания, контролировавшая работы, и тогдашнее руководство управления транспорта и примэрии. Определять виновного – не в моей компетенции, этим займутся соответствующие инстанции», – сказал градоначальник.

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