ОВНОВ ожидает небольшой сбой в работе в самом начале недели, но несмотря на это результат будет успешным. К пятнице надо завершить текучку, дабы не расстроить руководство. Лучшее время – середина недели. Удача ждет и в делах, и в любви. Семейным представителям этого огненного знака нужно научиться слушать свою вторую половинку. Источником сил станет регулярная утренняя зарядка.

ТЕЛЬЦОВ ожидают заслуженные похвалы от начальства. У Тельцов-бизнесменов неделя будет успешной и без неожиданных «сюрпризов». Помимо успехов в карьере, на личном фронте у этого земного знака все будет складываться удачно. На неделе будет множество приятных событий. Обратите внимание на свое здоровье – настало время избавиться от дурных привычек.

БЛИЗНЕЦАМ на неделе астролог рекомендует пересмотреть стратегию развития бизнеса. Чтобы привлечь удачу, этому воздушному знаку придется много работать. Неспокойной будет грядущая неделя и в личной жизни: семейным придется признавать свои ошибки, чтобы минимизировать последствия конфликтов, а у одиноких Близнецов появится шанс вернуть старые отношения.

РАКИ на неделе проведут ряд очень важных встреч. Но для развития бизнеса необходимо пополнять клиентскую базу. Самое благоприятное время для Раков – середина недели. На личном фронте: семейным представителям этого водного знака нужно больше внимания уделять своей половинке, больше общаться. А одиноким стоит поискать пока счастье в учебе, озадачиться карьерным ростом.

ЛЬВОВ в бизнесе ждет успех, если у них есть сплоченная команда единомышленников. Удача Львов редко покидает, на этой неделе возможны служебные командировки, которые здорово подпитывают энергию этого огненного знака. Для удачи в любви Лев должен отключить эгоизм и научиться слышать партнера. Астролог рекомендует поберечь здоровье и отдохнуть в выходные.

ДЕВЫ должны неделю провести, усердно работая, особенно важно начать неделю в хорошем ритме. Оправданный риск в бизнесе принесет значимые результаты. В личной жизни одиноких Дев счастливых перемен не ожидается, а семейным нужно быть чрезвычайно осторожными в выражениях – можно обидеть близкого человека. Для здоровья неплохо бы снизить потребление соли.

ВЕСЫ на этой неделе не столкнутся с трудностями на работе. Все будет идти ровно, своим чередом. В бизнесе также проблем не предвидится. В любви – середина недели принесет в семью этого воздушного знака мир и счастье. А одинокие Весы встретят на этой неделе главного человека в своей жизни. Астролог рекомендует больше отдыхать и следить за здоровьем.

СКОРПИОНАМ на этой неделе все будет даваться просто. В работе все идет по накатанной, стабильность в бизнесе. Любые задачи с легкостью решаются. Астролог советует этому водному знаку в конфликтной ситуации уступить – это приведет к примирению с любимыми. А вот если чувства изжили себя, отпустите их. Обратите внимание на состояние вашего позвоночника.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе улыбнется удача, все будет складываться благополучно. Для стабильности бизнеса лучше обойтись без рискованных операций. Вторая половина недели подарит гармонию, чувства будут крепнуть. Одиноким Стрельцам астролог обещает возможный роман с кем-то из старых друзей. Здоровье не подводит. Энергия бьет через край.

КОЗЕРОГИ, чье трудолюбие обеспечивает удачу, во второй половине недели будут по достоинству оценены на работе. Существенные потери в бизнесе Козероги смогут минимизировать довольно скоро. В любви представителям этого знака откроются новые перспективы. Одиноких Козерогов в выходные дни ждет судьбоносная встреча. Вялое состояние астролог рекомендует лечить чашечкой утреннего кофе.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе не стоит чересчур упираться в работе – не оценят. А для стабильности в бизнесе необходимо на корню пресечь любые конфликты в коллективе между сотрудниками. Семейные Водолеи должны знать, что даже легкий флирт на этой неделе способен убить отношения. А вот одинокие представители этого знака могут неожиданно встретить любовь. Обратите внимание на рацион питания, чтобы не навредить желудку.

РЫБЫ на этой неделе могут столкнуться с серьезными конфликтами на работе, что может потянуть за собой неприятные последствия. Не поддавайтесь на провокации. В бизнесе стоит задуматься об усилении своих позиций. В любви семейным представителям этого знака нужно помнить, что любовь надо подпитывать не критикой, а добрым словом. Одиноким удача пока не сопутствует. Следите за давлением.