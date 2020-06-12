Судьи отклонили ходатайство об отмене ареста Плахотнюка, которое подал его адвокат. Все материалы, касающиеся Плахотнюка, направят компетентным органам США для его экстрадиции.

АП Кишинева пять раз переносила заседания по делу Плахотнюка по требованию его адвокатов. Первое заседание по этому вопросу должно было состояться 28 мая.

Напомним, что 22 мая суд выдал ордер на арест Плахотнюка, в соответствии с которым Влад Плахотнюк будет арестован на 30 суток.

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