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Газета "Кишиневские новости"

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Какой видит Молдову Игорь Додон через 10 лет

12 июня
20:41 2020
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Президент РМ убежден, что через 10 лет Молдова будет процветающей, независимой, экономически развитой и нейтральной страной.

«Через 10 лет Молдова будет процветающей страной, не являющейся членом союза ни на Востоке, ни на Западе. Она будет независимой, экономически развитой, нейтральной, территориально интегрированной, с решенной приднестровской проблемой и проводящей взвешенную внешнюю политику как на Западе, так и на Востоке. Страной, в которую люди приезжают, живут здесь, многие запускают бизнес, потому что будет хороший деловой климат. Думаю, это является будущим. Думаю, что это реально», – заявил Додон.

Напомним, что 23 июня Молдова отмечает 30 лет со дня принятия Декларации о суверенитете.

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