Хроника COVID-19 в Молдове: на 12 июня 6229 человек излечились
На сегодняшний день в стране 6229 человек прошли лечение и 385 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1847 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 454, медсестры – 843, фармацевты – 20, обслуживающий персонал – 141, вспомогательный персонал – 389 человек. Состояние здоровья 344 инфицированных – тяжелое (в том числе 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 824 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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