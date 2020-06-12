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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 12 июня 385 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 12 июня 385 смертей от инфекции
12 июня
20:16 2020
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В течение прошедшего дня, 12 июня, произошли еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 51-летний мужчина из Оргеевского района, 54-летняя женщина из АТО Гагаузия, 69-летняя женщина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 76-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из муниципия Бельцы, 53-летняя медсестра из района Фалешты, 59-летняя женщина из Кишинева.

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 12 июня 6229 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 385 человек умерли от инфекции.

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