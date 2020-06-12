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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 июня 11093 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 июня 11093 зараженных
12 июня
20:11 2020
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К вечеру 11 июня в Молдове зарегистрированы 366 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1646, из них первичных – 1404, а повторных 242.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 11093 человека.

Из 366 новых случаев на сегодняшний день 21 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 8, медсестер – 9, сотрудников вспомогательного персонала – 4.

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