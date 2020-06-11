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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 11 июня 375 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 11 июня 375 смертей от инфекции
11 июня
22:36 2020
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В течение прошедшего дня, 11 июня, произошли еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 64-летний мужчина из Бричанского района, 65-летняя женщина из муниципия Бельцы, 67-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Тирасполя.

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 11 июня 6072 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 375 человек умерли от инфекции.

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