Мы с детства слышим, что добро побеждает зло, что красота и любовь спасут мир, но очень редко по-настоящему задумываемся, насколько глубоки эти высказывания. Скорее мы вспоминаем о них, когда сталкиваемся с несправедливостью и бесчестием, и рассматриваем эти цитаты как доказательства того, что они устарели и давно перестали работать.

На самом же деле есть несколько непреложных правил, следуя которым вы способны сами изменить свою жизнь к лучшему.

Правило 1: Приумножайте добро

Порой в жизни человека происходит что-то нехорошее – беда, и он сразу задается вопросом: почему я? Ответ прост – ничего в нашей жизни не проходит бесследно. И за каждое неосторожно брошенное слово, за каждый некрасивый поступок рано или поздно придется держать ответ. Именно потому, если ждешь от людей хорошего к себе отношения, не поступай по отношению к ним скверно и не плоди ложь. Помни: если ты к миру с добром – тебе добро и вернется, только в разы больше.

Правило 2: Созидайте

Каждый из нас приходит в этот мир с какой-то миссией. Человек должен созидать – делать нашу планету, свою страну, город, дом лучше и красивее. Человек не рождается разрушителем, а если по жизни таковым становится, то рассчитывать на покой в душе и здоровье в теле не стоит. Следите за тем, чтобы и мысли были позитивными, ибо позитивное мышление притягивает позитив извне. Светлые мысли делают вас чище, а деструктивное мышление приведет вас однажды к непониманию: почему черная полоса в жизни длится так долго?

Правило 3: Отпустите прошлое

Очень часто прошлое тянет человека назад. Если что-то в жизни не получается, остановитесь и оглянитесь. Попытайтесь понять, что вас гнетёт, что не отпускает. Это может быть не очень красивый поступок, за который вам стыдно, и вы не хотите о нем вспоминать, а может быть кто-то обидел вас, и вы помните обиду. Ради движения вперед вам придется вспомнить неприятное и попросить прощения, а если обидели вас, найдите в себе силы простить обидчика, только искренне. Поверьте, отпустив неприятное прошлое, вы откроете себе дорогу в новое будущее.

Правило 4: Не забывайте волшебное слово

Быть благодарным – как это просто и как одновременно сложно для многих. Посмотрите, как много простых вещей вокруг нас, которые мы получаем, не задумываясь. Открывая утром глаза, мы встречаем новый день – это ли не чудо? Чистая одежда и вкусный завтрак, приготовленный чьими-то заботливыми руками, неужели этого мало для того, чтобы ваша улыбка и простое слово «спасибо» подарили кому-то хорошее настроение на весь день, и сделали этот мир лучше и добрее. Ищите позитив в мелочах, окружающих вас, и посылайте вашу благодарность Богу, Судьбе, Небесам или Вселенной. На ваше «спасибо» обязательно будет отклик.

Правило 5: Не копите злобу

Злоба – плохой советчик, гласит поговорка. Оглядитесь вокруг, где-то недалеко, наверняка, есть люди, для которых злоба и мстительность стали смыслом жизни. Эти люди вязнут в своем негативе, и наступает момент, когда они остаются совершенно одни с букетом различных недугов. Увы, тотальный негатив наносит человеку удар, от которого очень сложно оправиться.

Посмотрите на свою жизнь через призму этих непреложных правил, и вы с легкостью найдете ответы на многие ваши вопросы и сможете объяснить многие события.

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