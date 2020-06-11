По Святцам 12 июня День Ангела у Иллариона, Исаакия, Наталия, Никанора, Якова.

Рожденным в этот день ничего не упадет с неба. На пути становления будут и трудности, и преграды. Но, пройдя через всё это, уже закалившиеся Близнецы раскроют все свои исключительные способности. Они, одаренные незаурядным умом, смогут добиться практически всего, чего пожелают. Легкие в общении, они собирают вокруг себя друзей. А коллектив единомышленников под их началом способен горы свернуть. Именинники этого дня не бегут от трудностей. А умение сберечь и пронести через всю жизнь свое душевное тепло делает их лидерами еще и в семье. В них удивительно сочетаются мечтательность и абсолютно реальное восприятие действительности. Очень часто достигают абсолютного счастья!

Поздравляем именинников!