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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент РМ утвердил закон о БЕСПЛАТНОМ медполисе для ветеранов

Парламент РМ утвердил закон о БЕСПЛАТНОМ медполисе для ветеранов
11 июня
16:31 2020
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Полис медицинского страхования будет бесплатно выдаваться ветеранам войны. Депутаты проголосовали в первом чтении за соответствующий законопроект. Документ предусматривает увеличение размера социальных выплат с 250 до 500 леев супругам участников боевых действий на Днестре, ветеранов войны, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям.

В то же время, согласно законодательной инициативе ПСРМ, граждане Молдовы, проживающие и получающие социальную пенсию в других государствах, смогут бесплатно воспользоваться медстраховкой и в Молдове. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

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