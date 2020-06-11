Цель политических перебежчиков в парламенте – остановить необратимые процессы – возврат аэропорта в управление государства и возвращение украденного миллиарда. Об этом заявил депутат ПСРМ, выступая на заседании парламента в ходе дискуссий по тексту декларации, осуждающей политических перебежчиков.

«Кто-то с гордостью заявляет «завтра нас будет больше». Больше, потому что есть больше денег. Архитекторы этого воровства будут делать все, чтобы создать хаос в парламенте и перевернуть ситуацию, отвлечь внимание», – заявил Новак.

Читайте также: Павел Глоба: Счастье и успех по знаку зодиака

Парламентарий заявил, что ПСРМ осуждает феномен политического туризма, а депутаты, получившие деньги, должны быть привлечены к ответственности.

«Я слушал Канду и едва не заплакал, когда он говорил об убеждениях и разочаровании. Я думаю, у нас есть два разочарованных человека: один в Майями, другой в Израиле. Кто-то говорил, что есть и хорошие моменты в политическом туризме: мол, так возвращается в Молдову украденный миллиард. Говорили и коллеги из блока ACUM об осуждении. Но я не слышал, чтобы кто-то вышел и осудил. Сейчас подходящий момент, чтобы все политические перебежчики, которые получили сотни тысяч евро, остались в истории, а ими занимались прокуроры. Может быть, стоит изменить и законодательство, чтобы не допускать таких позорных случаев, пятнающих Молдову», – заключил Новак.

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 11 июня

11 июня: Категорические запреты дня Феодосии Константинопольской

Что нам готовит день грядущий – 11 июня