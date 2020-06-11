Делается это для того, чтобы защитить интересы мафиозной группировки, заявил сегодня на заседании законодательного органа председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Я имею в виду аэропорт, кражу миллиарда. Из-за этого вы всё это делаете. И красивые слова, которые вы произносите на чистом румынском языке, звучат хорошо, но плохо пахнут», – сказал он, обращаясь к лидеру группы Pro Moldova Андриану Канду.

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