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Газета "Кишиневские новости"

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Зачем мафиозная группировка в Молдове скупает депутатов?

11 июня
14:06 2020
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Делается это для того, чтобы защитить интересы мафиозной группировки, заявил сегодня на заседании законодательного органа председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Я имею в виду аэропорт, кражу миллиарда. Из-за этого вы всё это делаете. И красивые слова, которые вы произносите на чистом румынском языке, звучат хорошо, но плохо пахнут», – сказал он, обращаясь к лидеру группы Pro Moldova Андриану Канду.

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