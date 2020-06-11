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Газета "Кишиневские новости"

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Забытый на родине трижды герой СССР

11 июня
11:11 2020
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В начале июня исполнилось сто лет со дня рождения трижды героя Советского союза Ивана Кожедуба, на этот знаковый юбилей президент Владимир Зеленский никак не отреагировал, сообщает “Страна.ua”

Летчик появился на свет и учился летать в Украине. Его дни рождения отмечались при всех президентах на общереспубликанском уровне. А вот в 2020-м юбилей героя отметили только в Шосткинском районе, в родном селе Кожедуба. Даже Петр Порошенко, не смущаясь, упоминал в своих речах о том, что летчик служил в Рабоче-крестьянской Красной армии. Зеленский, похоже, посчитал правильным забыть о Кожедубе, сегодня в Киеве другие герои.

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Поздравьте тех, кто празднует именины 11 июня

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Что нам готовит день грядущий – 11 июня

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