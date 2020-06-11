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Газета "Кишиневские новости"

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Россия открывает свои воздушные гавани для Молдовы

11 июня
11:06 2020
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Росавиация предлагает своим молдавским коллегам с 15 июня открыть авиасообщение между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.

В документе цитируется глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько: “Было принято решение о возобновлении с 15 июня 2020 года регулярных полетов в/из Республики Молдова, со строгим соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19”. В Москве разработали инструкции, согласно которым в аэровокзалы смогут проходить только пассажиры, провожающие будут оставаться на улице.

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