На сегодняшний день в стране 5930 человек прошли лечение и 371 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1796 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 433, медсестры – 706, фармацевты – 21, фельдшеры – 97, вспомогательный персонал – 539 человек. Состояние здоровья 308 инфицированных – тяжелое (в том числе 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 768 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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