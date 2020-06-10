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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 10 июня 5930 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на 10 июня 5930 человек излечились
10 июня
19:56 2020
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На сегодняшний день в стране 5930 человек прошли лечение и 371 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1796 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 433, медсестры – 706, фармацевты – 21, фельдшеры – 97, вспомогательный персонал – 539 человек. Состояние здоровья 308 инфицированных – тяжелое (в том числе 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 768 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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