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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 10 июня 371 смерть от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 10 июня 371 смерть от инфекции
10 июня
19:51 2020
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В течение прошедшего дня, 10 июня, произошли еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 85-летняя женщина из района Фалешты, 83-летний мужчина из Чадыр-Лунги, 80-летняя женщина из Единецкого района, 57-летний мужчина из Теленештского района, 71-летняя женщина из Дондюшанского района, 67-летний мужчина из Оргеевского района.  

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 10 июня 5930 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 371 человек умерли от инфекции.

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