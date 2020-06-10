К вечеру 10 июня в Молдове зарегистрированы 296 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 4 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1587, из них первичных – 1192, а повторных 395.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 10321 человек.

Из 296 новых случаев на сегодняшний день 31 – это медицинские работники, в том числе: врачей – 4, медсестер – 21, сотрудников вспомогательного персонала – 6.

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