По Святцам 11 июня День Ангела у Александра, Андрея, Ивана, Константина, Марии, Фаины, Федота, Феодосии.

Талантливых и уверенных в себе именинников этого дня ждет яркая и насыщенная жизнь. Они, как правило, хорошо воспитаны, общительны и договороспособны, благодаря чему обрастают по жизни настоящими друзьями. Умные и порядочные, они никогда не убегают от проблем, а смело решают их, причем всегда без эмоций – на холодную голову. Жизнь этих баловней Судьбы наполнена радостными событиями, да и Удача всегда где-то рядом. Они по жизни достигают всего, что было задумано, потому что стараются раскрыть по максимуму то, что подарила им Судьба. А здравый рассудок при неоспоримых лидерских качествах помогает в конкурентной борьбе не драться за победу любой ценой – они ценят победу в честной борьбе!

Поздравляем именинников!

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