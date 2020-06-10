11 июня: (29 мая по старому стилю календаря) отмечается День памяти Святой Феодосии Константинопольской

История

Святая Феодосия Константинопольская (Колосяница) жила в 8 веке в Константинополе. Оставшись в юном возрасте без родителей, Феодосия оказалась в монастыре. Тяга к вере Христовой в Феодосии была так сильна, что когда она увидела, как по приказу правителя Константинополя с ворот монастыря снимают икону Иисуса Христа, она вместе с другими монахинями сбросила с лестницы солдат, выполнявших это задание. Разгневанный правитель, узнав о бунте монахинь, приказал всех их казнить, а Феодосию как зачинщицу в назидание другим решено было принародно подвергнуть истязаниям палками. Семь дней Святую Феодосию жестоко избивали, а затем непокорную мученицу повели на главную площадь, где она приняла смерть.

Мощи Святой Феодосии обладают чудодейственной силой, исцеляя от недугов и хвори. А День Феодосии чествуется 11 июня, потому что в этот день ее мощи христиане перенесли в храм, где они помогли многим верующим.

Чего нельзя делать 11 июня 2020 года

Главный запрет 11 июня касается шумного поведения. На Феодосию Колосяницу не рекомендуются активные физические упражнения, например, нельзя прыгать, потому что таким образом можно потревожить спокойствие земли, а это, в свою очередь, могло породить неприятности и неожиданные беды. В древности считалось, что день этот не сулит удачу, а потому нужно попытаться задобрить духов любыми возможными способами.

Под запретом также были в этот день важные поездки. Женитьба или сватовство чаще всего сопровождались неудачами.

Поверья и приметы:

В народе 11 июня называют Днем Феодосии Колосяницы, потому что в это время в поле рожь наливается колосом, а кроме того наступает пора сеять гречиху, откуда пошло еще одно название – Феодосия–Гречишница. По давней традиции в этот день особое внимание уделялось домашним животным, их кормили чем-то особенно вкусным.

Если 11 июня шел даже небольшой дождь, можно было ожидать хороший урожай.

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