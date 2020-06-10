К такому выводу пришли эксперты Национального центра инфекционных заболеваний и Отделения врачей-инфекционистов Медицинской академии Сингапура.

Специалисты обследовали 73 больных, заразившихся коронавирусом. И пришли к выводу, что даже при положительном результате теста нельзя утверждать, что человек продолжает оставаться распространителем инфекции. Поэтому основную массу пациентов можно выписывать из стационара не через две недели, как сейчас, а всего через одиннадцать дней. Это позволит существенно снизить нагрузку на лечебные учреждения.

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Заключение сингапурских экспертов подтверждается результатами исследования их немецких коллег. Те установили, что наиболее сильно вирус из глотки и легких выделяется лишь в течение первой недели заболевания (в среднем симптомы появляются на пятый-шестой день после инфицирования), пишет издание Straits Times.

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