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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ученые из Сингапура: через 11дней больной коронавирусом уже не опасен

Ученые из Сингапура: через 11дней больной коронавирусом уже не опасен
10 июня
15:51 2020
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К такому выводу пришли эксперты Национального центра инфекционных заболеваний и Отделения врачей-инфекционистов Медицинской академии Сингапура.

Специалисты обследовали 73 больных, заразившихся коронавирусом. И пришли к выводу, что даже при положительном результате теста нельзя утверждать, что человек продолжает оставаться распространителем инфекции. Поэтому основную массу пациентов можно выписывать из стационара не через две недели, как сейчас, а всего через одиннадцать дней. Это позволит существенно снизить нагрузку на лечебные учреждения.

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Заключение сингапурских экспертов подтверждается результатами исследования их немецких коллег. Те установили, что наиболее сильно вирус из глотки и легких выделяется лишь в течение первой недели заболевания (в среднем симптомы появляются на пятый-шестой день после инфицирования), пишет издание Straits Times.  

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