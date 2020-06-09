На сегодняшний день в стране 5797 человек прошли лечение и 365 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1784 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 430, медсестры – 703, фармацевты – 21, дворники – 96, вспомогательный персонал – 534 человека. Состояние здоровья 305 инфицированных – тяжелое (в том числе 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 775 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.