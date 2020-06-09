Луна в Водолее. Избавьтесь от старых привычек.

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 10 июня?

Этот день обеспечит людей умственной сферы деятельности энергией для работы с большим объемом информации. Бухгалтера, экономисты, аналитики – это ваш день. У вас будет возможность не только разгрести текучку, но и завершить ряд дел, отложенных в долгий ящик. Попробуйте распланировать вторую половину недели – это станет хорошим заделом. Если постараться, то можно избавиться от старых привычек – день поспособствует этому. Пока жизненных сил еще достаточно, попробуйте привнести в свою жизнь нечто новое. День благоприятен для общения как с деловыми партнерами, так и с родственниками. Период благоприятен для получения новых знаний.

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!