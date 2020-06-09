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Газета "Кишиневские новости"

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Европейские эксперты: маски замедляют распространение коронавируса

09 июня
19:06 2020
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Ученые четырех европейских университетов, включая Университет Южной Дании и Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга провели эксперимент с участием двух групп. В одной из них, в немецком городе Йена, масочный режим ввели раньше, чем в другой, контрольной группе. На момент начала исследования количество зараженных в обеих группах было одинаковым. Через три недели там, где маски были обязательными, количество инфицированных выросло на 16 по сравнению с первоначальным, а во второй группе – на 62. Затем географию исследования расширили. Результат оказался аналогичным.

Специалисты сделали однозначный вывод: обязательный масочный режим действительно препятствует распространению коронавируса.               

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