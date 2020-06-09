Ученые четырех европейских университетов, включая Университет Южной Дании и Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга провели эксперимент с участием двух групп. В одной из них, в немецком городе Йена, масочный режим ввели раньше, чем в другой, контрольной группе. На момент начала исследования количество зараженных в обеих группах было одинаковым. Через три недели там, где маски были обязательными, количество инфицированных выросло на 16 по сравнению с первоначальным, а во второй группе – на 62. Затем географию исследования расширили. Результат оказался аналогичным.

Специалисты сделали однозначный вывод: обязательный масочный режим действительно препятствует распространению коронавируса.

Читайте также: Судный день в Молдове: что ждет праведников и как покарают грешников?

Узнай, какой подарок судьбы получил каждый знак зодиака

Что обещает Павел Глоба всем знакам зодиака на неделе с 8 июня 2020