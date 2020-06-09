Геннадий Онищенко, ныне депутат Государственной Думы России, в прошлом главный государственный санитарный врач страны считает, что дезинфектантами для рук нужно пользоваться с осторожностью.

Бесконтрольное их применение даже в профилактических целях способно уничтожить не только вирусы и бактерии, но и нормальную микрофлору кожи рук. И если антисептиками, особенно на основе спирта, пользоваться длительно, можно не только пересушить кожу, но и заработать аллергию. А сейчас выпускается немало дезинфектантов и на другой основе. Поэтому нужно внимательно читать инструкцию к препаратам, пишет Ura.ru.

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