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Газета "Кишиневские новости"

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Геннадий Онищенко: «Внимательно читайте инструкцию к дезинфектантам»

09 июня
18:51 2020
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Геннадий Онищенко, ныне депутат Государственной Думы России, в прошлом главный государственный санитарный врач страны считает, что дезинфектантами для рук нужно пользоваться с осторожностью.

Бесконтрольное их применение даже в профилактических целях способно уничтожить не только вирусы и бактерии, но и нормальную микрофлору кожи рук. И если антисептиками, особенно на основе спирта, пользоваться длительно, можно не только пересушить кожу, но и заработать аллергию. А сейчас выпускается немало дезинфектантов и на другой основе. Поэтому нужно внимательно читать инструкцию к препаратам, пишет Ura.ru.

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