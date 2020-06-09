По мнению Игоря Додона, происходящее в парламенте «с перекупкой депутатов» – это «почерк Плахотнюка». Президент также считает, что попытка повлиять на Конституционный суд, это тот же инструментарий, которым раньше пользовался Плахотнюк.

«Я знаю, что он лично звонит депутатам парламента. Некоторые из них мне об этом говорили. И пытается убеждать их или угрожать. Я уверен, что сейчас Плахотнюк пытается отыграться. Ему нужно получить какой-то контрольный, блокирующий или разводной пакет, как у него всегда было в парламенте», – отметил президент.

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Игорь Додон считает, что Владимир Плахотнюк пытается рассорить правые и левые политические силы, чтобы потом играть между ними.

По его словам, если молдавские политики это не поймут, то в политике не будет ни правых, ни социалистов.

«Нас просто разыграют. Мы должны быть очень внимательны в этой ситуации. От того, как мы поступим в ближайшие месяцы, будет понятно, есть ли шансы у системы Плахотнюка через свои инструментарии вернуть захваченное государство. Я это понимаю. Не уверен, что понимают наши бывшие партнеры. Но время покажет», – заключил президент.

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