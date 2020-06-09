Доктор Комаровский: «С коронавирусом надо научиться жить»
Известный врач утверждает, что человечество должно смириться с существованием коронавируса.
Популярный доктор и телеведущий призывает понять: коронавирус уже никуда не исчезнет. Людям предстоит научиться жить с ним. Живем же мы рядом с гриппом, который приходит каждый год, но заражаются далеко не все. Так же надо относиться к коронавирусу.
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По мнению доктора Комаровского, залог победы над коронавирусом прежде всего хорошее настроение и оптимизм. С ними любые лекарства гораздо действеннее, пишет врач на своей странице в социальной сети.
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