Известный врач утверждает, что человечество должно смириться с существованием коронавируса.

Популярный доктор и телеведущий призывает понять: коронавирус уже никуда не исчезнет. Людям предстоит научиться жить с ним. Живем же мы рядом с гриппом, который приходит каждый год, но заражаются далеко не все. Так же надо относиться к коронавирусу.

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По мнению доктора Комаровского, залог победы над коронавирусом прежде всего хорошее настроение и оптимизм. С ними любые лекарства гораздо действеннее, пишет врач на своей странице в социальной сети.

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