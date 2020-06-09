Президент страны рассказал о том, что по противоречивому закону о НПО найден консенсус, которые позволят минимизировать вмешательство внешних сил во внутреннюю политику Молдовы.

«Если эти поправки будут поддержаны, тогда закон об НПО, возможно, уже на текущей неделе будет проголосован во втором чтении и передан на одобрение главе государства», – заявил Игорь Додон.

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Президент ранее сообщил, что промульгирует данный закон только при условии, если документ не будет противоречить национальным интересам Молдовы.

По мнению Игоря Додона, предстоит пересмотреть концепцию отдельных статей, в частности ст.6, которая предлагает прямое вмешательство НПО в политику. Глава государства привел пример Венгрии, где НПО обязаны сообщать об источниках доходов.

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