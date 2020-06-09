Президент Игорь Додон сообщил, что на этой неделе парламентарии рассмотрят в окончательном чтении закон, предусматривающий бесплатное медицинское страхование для ветеранов войны и увеличение размера пособий для вдов воинов, погибших в ходе боевых действий. Это совместное решение, принятое правительством и ветеранами, высказавшими такое пожелание. Очень надеемся, что этот законопроект будет проголосован единогласно на этой неделе, заявил глава государства.

Читайте также: Судный день в Молдове: что ждет праведников и как покарают грешников?

Что обещает Павел Глоба всем знакам зодиака на неделе с 8 июня 2020

Согласно документу, государство предоставит ветеранам право бесплатного медицинского страхования. В то же время будет увеличен и размер социальной выплаты с 250 до 500 леев супругам ветеранов войны, а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Новый закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Читайте также: Какие природные камни подарят вам счастье, благополучие и достаток

9 июня: Категорические запреты дня Святой Феодоры Александрийской

Читайте также: Что нам готовит день грядущий – 9 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 9 июня