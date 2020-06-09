В Молдове введут новые льготы для ветеранов войны и вдов погибших
Президент Игорь Додон сообщил, что на этой неделе парламентарии рассмотрят в окончательном чтении закон, предусматривающий бесплатное медицинское страхование для ветеранов войны и увеличение размера пособий для вдов воинов, погибших в ходе боевых действий. Это совместное решение, принятое правительством и ветеранами, высказавшими такое пожелание. Очень надеемся, что этот законопроект будет проголосован единогласно на этой неделе, заявил глава государства.
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Согласно документу, государство предоставит ветеранам право бесплатного медицинского страхования. В то же время будет увеличен и размер социальной выплаты с 250 до 500 леев супругам ветеранов войны, а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Новый закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.
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