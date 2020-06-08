По Святцам 9 июня День Ангела у Анастасии, Ивана, Леонида, Леонтия, Петра, Федоры.

Противоречия будут раздирать рожденных в этот день всю жизнь. Амбициозные Близнецы будут твердо идти к своей цели и добиваться всего желаемого, при этом никогда не будут пробиваться в первый ряд для того, чтобы их заметили. Хорошо знающие себе цену, они все же предпочтут в бойкой беседе остаться в тени. Будучи сильными и смелыми, они могут испытывать стеснение при знакомстве с человеком, к которому зародилась симпатия. Они романтичны и мечтательны, при этом часто бывают упрямыми и категоричными. Но с ними всегда будет весело, потому что на протяжении всей жизни они сохранят в душе Ребенка, которым были когда-то.

Поздравляем именинников!