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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 9 июня

Поздравьте тех, кто празднует именины 9 июня
08 июня
19:06 2020
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По Святцам 9 июня День Ангела у Анастасии, Ивана, Леонида, Леонтия, Петра, Федоры.

Противоречия будут раздирать рожденных в этот день всю жизнь. Амбициозные Близнецы будут твердо идти к своей цели и добиваться всего желаемого, при этом никогда не будут пробиваться в первый ряд для того, чтобы их заметили. Хорошо знающие себе цену, они все же предпочтут в бойкой беседе остаться в тени. Будучи сильными и смелыми, они могут испытывать стеснение при знакомстве с человеком, к которому зародилась симпатия. Они романтичны и мечтательны, при этом часто бывают упрямыми и категоричными. Но с ними всегда будет весело, потому что на протяжении всей жизни они сохранят в душе Ребенка, которым были когда-то.

Поздравляем именинников!

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