В течение прошедшего дня, 8 июня, произошли еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 69-летняя женщина из района Рышкань, 64-летний и 71-летний мужчины из муниципия Бельцы, 61-летняя женщина из района Рышкань, 62-летняя женщина из Чадыр-Лунги, 62-летний мужчина из муниципия Бельцы, 64-летняя женщина из района Флорешть, 75-летний мужчина из муниципия Сороки, 64-летний мужчина из района Глодень, 76-летняя женщина из Чимишлийского района, 72-летняя женщина из Оргеевского района, 60-летняя женщина из Теленештского района.

У умерших больных преклонного возраста были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 8 июня 5738 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 353 человека умерли от инфекции.