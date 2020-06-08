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Газета "Кишиневские новости"

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Второго пришествия сатаны страна не переживет

Второго пришествия сатаны страна не переживет
08 июня
16:16 2020
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Коротко, но очень убедительно прокомментировал это событие политолог Богдан Цырдя:

«Всего год мы живем без страха. Без арестов, политических убийств, преследований, захвата бизнеса, рейдерских атак, разворовывания госактивов, тотальной слежки.

Но всё это очень зыбко. И Плахотнюк делает всё, чтобы вернуться… Плахотнюк сбежал, но его лакеи остались.

Давайте не терять бдительности. Второго пришествия Сатаны страна не переживет. Убежден».

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