Второго пришествия сатаны страна не переживет
Коротко, но очень убедительно прокомментировал это событие политолог Богдан Цырдя:
«Всего год мы живем без страха. Без арестов, политических убийств, преследований, захвата бизнеса, рейдерских атак, разворовывания госактивов, тотальной слежки.
Но всё это очень зыбко. И Плахотнюк делает всё, чтобы вернуться… Плахотнюк сбежал, но его лакеи остались.
Давайте не терять бдительности. Второго пришествия Сатаны страна не переживет. Убежден».
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