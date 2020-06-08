Ресурс “Новости Приднестровья” сообщает: в регионе объемы производства промышленных предприятий в текущих ценах, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизились на 0,7%.

Наибольшее падение отмечено на фирмах, выпускающих строительные материалы, – минус 16,5% и электротехнических предприятиях – падение на 7%. А вот металлурги из города Рыбница увеличили выпуск проката на 10,3%. Большая часть экспортируемых из Приднестровья товаров и услуг отправляется в страны Европейского союза. На втором месте Евразийский экономический союз.