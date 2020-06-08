Понедельник, 8 июня 2020, 16:48

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Евросоюз – основной импортер приднестровских товаров

08 июня
15:01 2020
Версия для печати

Ресурс “Новости Приднестровья” сообщает: в регионе объемы производства промышленных предприятий в текущих ценах, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизились на 0,7%.

Наибольшее падение отмечено на фирмах, выпускающих строительные материалы, – минус 16,5% и электротехнических предприятиях – падение на 7%. А вот металлурги из города Рыбница увеличили выпуск проката на 10,3%. Большая часть экспортируемых из Приднестровья товаров и услуг отправляется в страны Европейского союза. На втором месте Евразийский экономический союз.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,19–0,03%
EUR19,38–0,38%
GBP21,75–0,53%
UAH0,65+0,03%
RON4,01–0,32%
RUB0,25–0,17%

Курсы валют в MDL на 08.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд