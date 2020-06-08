Премьер-министр Ион Кику, выступая в эфире одного из телеканалов заявил, что председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе прошлым летом уже поработал в правительстве и особо себя не проявил.

Премьер не намерен подавать в отставку, так как считает, что оставлять страну без эффективной исполнительной власти во время пандемии коронавируса нельзя. Ранее Нэстасе заявил: “У «Платформы DA» в настоящее время есть как минимум три кандидата на пост премьер-министра. Важно сейчас создать проект в интересах страны. Если мы возьмем на себя ответственность за это правительство, поверьте мне, это будут лучшие люди”. Всего у Платформы в парламенте 12 депутатов. Для того, чтобы отправить кабинет министров в отставку и утвердить новый, необходим 51 мандат.