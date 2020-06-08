На левом берегу Днестра первого июля, как и в Российской Федерации, будет организовано голосование, на котором граждане дадут оценку изменениям в статьях Конституции, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Депутаты Верховного совета обязали главного санитарного врача региона совместно с Центральной избирательной комиссией разработать регламент голосования для жителей Приднестровья на референдуме. Также предполагается, что все лица, задействованные в организации и проведении плебисцита должны пройти экспресс-тесты на коронавирус.