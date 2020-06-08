Сегодня, 8 июня, исполняется ровно год с того дня, как страна избавилась от режима Плахотнюка

Спустя год, разумеется, все воспринимается иначе. Ушла острота переживаний, страхов, сомнений. А ведь тогда, без малейшего пафоса, на кону стояла судьба всей страны! Решался вопрос: продолжим ли мы погружаться в пучину тотального всевластия воровской и бандитской власти или каким-то чудом сможем избежать этой печальной участи.

То, что удалось одолеть такого страшного монстра как Плахотнюк, поистине можно записать в разряд чудес. Ничто не предвещало такого счастливого конца! Вспомним, что щупальца этого мерзкого типа удивительно ловко проникли во все сферы жизни нашего общества. Судьи, прокуроры, полицейские, бизнесмены, значительная часть представителей СМИ, общественных организаций, многочисленная чиновничья рать не могли и шага сделать без одобрительного кивка соглядатаев Плахотнюка. Все проблемы мерялись исключительно денежным эквивалентом. Так, видимо, устроен мозг у этого типа. Удивительно, что он смог свой примитивный подход к жизни сделать нормой для немалого числа неглупых людей. Ведь в окружении Плахотнюка были не только вышибалы цуцики, но и рафинированные интеллектуалы типа Канду, Лупу. К его кормушке прибились подававшие надежду молодые интересные политики вроде Чеботаря и Сырбу. Что с ними сталось, почему они с такой легкостью услужливо делали все, что повелевалось из офиса теневого властителя страны? Ответ очевиден: деньги и страх. Общеизвестно, что на щедрые подачки своим приспешникам вождь демократов не скупился. А как он умудрялся расправляться с теми, кто ему мешал, знают все.

Поэтому, когда шайка лизоблюдов Плахотнюка в мантиях судей Конституционного суда год назад наштамповала решения, позволявшие ему окончательно растоптать остатки жалкой пародии на демократию в нашей стране, мало кто сомневался, что последние гвозди в крышку гроба по имени Молдова забиты прочно.

И то, что сорвал эту ужасающую перспективу президент Игорь Додон, огромное чудо! Додон пошел на беспрецедентные и очень опасные лично для себя шаги ради своей страны, как человек, любящий свой край и искренне мечтающий сделать Молдову счастливой. И не верить ему невозможно, потому что он такой же, как все молдаване: в меру патриархальный, настоящий крепкий семьянин, открытый и доступный людям. А ведь именно таких проще всего сломать, подкупить, запугать, да мало ли других средств в арсенале тех, кто правил из бронированных лимузинов Молдовой почти 10 лет. Как у всесильного манипулятора Плахотнюка не вышел фокус с Додоном, наверняка, ломают головы все в его окружении.

«Лично для меня решение пойти прямо и решительно против Плахотнюка было сопряжено с очень серьезными рисками, включая то, что я рисковал своей жизнью и жизнями моих близких, и, возможно, я когда-нибудь расскажу подробности насчет этого. Но я полагаю, что это было необходимое для страны решение, стратегически правильное, волевое решение, и я ни на минуту не жалею о тех действиях», – написал сегодня в этой связи президент в соцсетях.

Сбежав в Америку, Плахотнюк не отказался от планов вернуть свое влияние. Поэтому запущен мерзкий сериал по скупке депутатов, вбросу в СМИ фальшивок с незаконными видеозаписями, преследующими цель опорочить президента страны. Многие уже, видимо, забыли о двух совершенно очевидных покушениях на жизнь Игоря Додона. Пересмотрите внимательно эти видеозаписи, они есть в интернете. В обоих случаях на кортеж президента со встречной полосы выезжают тяжелые грузовики. Либо по счастливой случайности, либо по задумке организаторов, жертв не было. Но представьте себя в подобной ситуации: мало, кто решится не понять такие сигналы. А Додон упорно пошел дальше. И сумел победить. Но мало одержать верх в жестокой борьбе, нужно окончательно одолеть гидру и уничтожить ее щупальца. Иначе мы рискуем вернуться в прошлое. Жаль, что эту очевидную истину не хотят понять те, кто искренне желает Молдове добра. Не сомневаюсь, в стане тех, кто ныне критикует Додона и готов поверить сфабрикованным в офисе Плахотнюка фальшивкам, немало честных и порядочных людей. Было бы замечательно, чтобы они ответили самим себе на вопрос: вы хотите возврата Плахотнюка? Если нет, то пора понять очевидное: НИКТО кроме Додона не остановит жажду реванша тех, кто на коротком поводке у Плахиша.

«Их задача состоит в дестабилизации политической обстановки в Молдове, отставке правительства, манипулировании Майей Санду и Андреем Нэстасе, проникновении ставленников парламентских группировок Шора и Pro Moldova в новое правительство – и всё это для того, чтобы взять реванш и блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора», – предостерегает доверчивых сограждан президент.

Сергей Дробот, член Совета WARP (Всемирная ассоциация русской прессы)