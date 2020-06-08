Еще в глубокой древности человек чувствовал магическую силу природных камней. Они завораживали своей красотой и покоряли своей энергией. Из них делались талисманы и амулеты, они приносили удачу, укрепляли здоровье, притягивали богатство и даже могли изменить судьбу.

Какие же природные камни способны коренным образом изменить вашу жизнь?

Алмазный Овен

Упрямым и целеустремленным Овнам судьба подарила Алмаз силы – камень, делающий Овнов безусловными победителями. Но следует помнить, что чистота алмаза требует и от его владельца чистых помыслов и честных поступков. Напомним, что алмаз – это необработанный бриллиант. Мощная энергетика этого камня поможет обойти все преграды на пути к победе.

Овнам также подойдут в виде оберегов Рубины, которые способны дарить счастье, укреплять здоровье, подпитывать своей энергией. Аметист, охлаждающий горячность своего порой неблагоразумного владельца. И Сапфир, дарящий Овну мудрость.

Изумрудный Телец

Великолепный изумруд принесет в жизнь Тельца гармонию и душевный покой. А так как Телец и так движется к своей цели, сметая все на своем пути, то драгоценный зеленый камень сделает путь к победе короче, а вознаграждение гораздо весомее. Примечательно, что в полнолуние изумруд набирает силу, а значит и для его обладателя это очень мощное время.

Тельцам также подойдет Хризопраз, который добавит им решительности, обеспечит успех в делах и существенно увеличит доходы, избавит от стрессов и нормализует давление. Или Халцедон, который улучшит эмоциональную составляющую вашей жизни.

Агатовые Близнецы

Близнецы – знак творческих людей. Одаренные множеством талантов, они часто при малейших проблемах бросают начатое на полпути. Агат даст уверенность в правильности выбранного пути и доведет до громкого успеха. Бушующим страстям и эмоциям Агат направит стабильность. Поможет сгладить острые углы в общении с близкими.

Для Близнецов также хорош Александрит, который заботится о нервной системе своего хозяина. Берилл необходим Близнецам для успешной карьеры и гармонии в семье. Может стать прекрасным оберегом для Близнецов-путешественников. А Топаз убережет от стрессов и подарит просветление.

Жемчужный Рак

Жемчуг помогает Ракам раскрыться. От природы одаренные, они из-за своей замкнутости часто до конца дней не могут раскрыть и десятой доли своих талантов. Жемчужный талисман исправит это. Он притянет удачу, обеспечит достаток и защитит от чужих негативных эмоций. Женщинам жемчуг дарит настоящую любовь.

Изумруд дарит Ракам контроль над эмоциями, разгоняет грусть, повышает настроение и притягивает богатство. Кошачий глаз дарит представителям этого знака силу и оптимизм, успех в любви. А Лунный камень расчищает дорогу к счастью.

Янтарный Лев

Солнце подарило Львам Янтарь. Только им он приносит счастье. Камень силы – он дарит Львам удачу и красоту. Избавляет от бессонницы, прекрасно влияет на работу сердца, нервную систему. Львам просто необходимо тепло Янтаря. Оно делает Льва более мягким по отношению к родным и близким людям.

Хризолит раскроет таланты Львов и даже их магические способности. А Топаз приумножит богатство, усилит интуицию, укажет верную дорогу на распутье и добавит мудрости. Способен ослабить приступы астмы и избавить от бессонницы.

Нефритовая Дева

Нефрит – камень жизни – лучший талисман для Дев. Он и мудрость подарит, в любви и дружбе помощником станет. Прекрасная подпитка для внутренних сил, на Востоке он считался священным камнем. Удивительна способность Нефрита благотворно влиять на работу почек – приложенный на область почек, снимет любые болевые ощущения.

Консервативным Девам также подойдет в качестве талисмана Хризолит, который способствует развитию интеллекта и усиливает обаяние Дев. Яшма же дарит мир в семье и терпение по отношению к окружающим.

Турмалиновые Весы

Турмалин прекрасно влияет на Весы. Их нестабильное настроение под воздействием Турмалина приходит в норму, что очень важно на пути к успеху. Он дарит своему хозяину уверенность в успехе, оптимизм. Делает его лучше, добрее, мягче. Оказывает сильное воздействие на здоровье человека – в первую очередь улучшает работу эндокринной системы.

Аквамарин дарит Весам успех в любви. Лазурит помогает сохранить молодость и физическое здоровье. А Опал принесет мир, душевный покой и успех в делах. Даст энергию и силы для множества разных начинаний.

Гранатовый Скорпион

Магический и очень сильный, Гранат обеспечит своего хозяина суперспособностями. Его обаяние будет притягивать огромное количество людей, в любви и дружбе не будет недостатка. Гранат обладает способностью снизить жар, облегчить головную боль. Позитивные мысли и отличное настроение – это также может быть заслугой Граната.

Аквамарин дарит Скорпионам семейное счастье, а Черный опал успокоит бурю эмоций и убережет от стрессов. Ослабляет влияние отрицательных черт характера на взаимоотношение с близкими людьми.

Бирюзовый Стрелец

Активному и оптимистичному Стрельцу идеально подходит камень счастья, именно так переводится с персидского Бирюза (фируза). Он приносит Стрельцу успех во всех начинаниях. Дарит финансовый достаток и статусность, открывает путь к победе. Убивает комплексы и усиливает уверенность в себе.

Топаз станет прекрасным оберегом для Стрельцов-путешественников, дарит способность предчувствовать неприятности, избавляет от бессонницы. А Хризолит убережет от ошибок.

Ониксовый Козерог

Оникс делает из Козерога прекрасного стратега. Камень вождей – так еще называют Оникс – делает ум острым, а реакцию мгновенной. Власть над людьми получают Козероги, выбирающие ониксовый талисман. Камень способен укрепить память, добавить позитива в жизнь, усилить стрессоустойчивость.

Рубин дарит своему хозяину счастливую любовь, делает человека лучше и добрее. А Малахит, который издавна считается камнем здоровья, способен избавить вас от огромного числа проблем, связанных с работой внутренних органов.

Аметистовый Водолей

Счастливый камень Аметист принесет удачу тем Водолеям, которые научатся планомерно решать возникающие проблемы, не перепрыгивая от одной к другой, а доводя начатое до конца. Аметист даст мощный импульс тогда, когда силы уже на исходе, и подарит надежду, когда неудачи одолевают. Не даст впасть в уныние. Снизит эмоциональное возбуждение.

Другой камень-талисман Водолеев – потрясающий Циркон – улучшает память и сообразительность. А Гиацинт нужен путешествующему Водолею как воздух. Считается, что этот камень способен обеспечить своему хозяину теплый прием везде.

Аквамариновые Рыбы

Мечтательных Рыб периодически надо возвращать на землю. С этой задачей легко справляется Аквамарин. Он усиливает положительные стороны представителей этого знака и снижает негативное влияние отрицательных. Добрым и щедрым по природе своей, Рыбам нужно вовремя остановиться, или в порыве сострадания они растратят непомерно много. Амулет с Аквамарином сможет остановить Рыб от необдуманных поступков.

Жемчуг дарит счастье и долгую жизнь. А Аметист приносит удачу и финансовое благосостояние, дарит мир в душе и покой в семье. Открывает двери для любви и счастья.